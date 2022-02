Arvuti nagu aju. Neuromorfne arvuti «paisub» keeruliste arvutuste käigus

Tehisintellekti treenimiseks kasutatakse närvivõrke, mis on praegu olemas paljudes kiipides isegi meie nutitelefonides, kuid need on nii-öelda ränisse raiutud. Kui aga läheb vaja mahukamat õpet või mõni algoritm nõuab kindlate omadustega närvivõrku, tuleb toota uus kiip. USA ja Hiina teadlased on leidnud aga iseõppivale masinale lahenduse: neuromorfse võrgu, kus vesinikuaatomite olekut elektriga muutes on võimalik käigu pealt arvuti riistvara muuta.