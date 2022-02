Lexus avaldas video elektrilisest superautost, mis sihib kiirendust sajani kahe sekundi sisse

Lexus kavandab 2030. aastaks mudelipõlvkonda, mis kannab nime Lexus Electrified. Mudelipõlvkonna isutekitajana avaldas Lexus fotod ja animatsiooni superautost, mis toob vägagi meelde legendaarse Lexus LFA. See on kahtlemata Jaapani luksusautode valmistaja üks võluvamaid sportmudeleid, mida toodeti 2011-2013.

Autoklassikat järele aimavate proportsioonidega, nagu väga pikaks venitatud ninaosa ja väga madal asend, ei sarnane sõiduk kuigivõrd ühegi praeguse Lexuse mudeliga. Bränd lubab kiirenduseks nullist sajani aega kahe sekundi kanti ja sõiduulatust 700 km. See on võimalik, sest kasutusele lubatakse võtta tahkisakud, mis on liitiumioonakudest märksa väiksemad ja suurema energiatihedusega, aga ka palju kallimad.