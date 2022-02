Viljakas teadlane ja võrratu pedagoog

100. sünnipäeval eelmise aasta juulis rääkis Ülo Lepik oma loomerikkast elust ja avaldas ka oma pikaealisuse saladuse: tuleks tegeleda vaid konkreetsete asjadega, väitis ta. Matemaatika on loomult väga konkreetne. Matemaatiline täpsus on vajalik kõige juures, kus matemaatikat rakendatakse. Matemaatilised tõed on lõplikud ja see Lepikut köitis.