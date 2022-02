Samsungi uued tahvelarvutid on isegi veidi rohkem muutunud võrreldes eelmise põlvkonnaga, kui samal ajal välja tulnud nutitelefonide S22 seeria. Täiesti uus on näiteks hiiglaslik S8 Ultra, mis peaks olema sobivaks asenduseks ka sülearvutile. Samas hinna poolest see tippmudel just väga ostma ei kutsu.