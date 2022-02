Sõnajalgade tuulikumasti murdumise võimalik põhjus vaatab piltidelt otse vastu

Vendadele sõnajalgadele kuuluva Saaremaal Salme tuulepargis asunud tuulegeneraatori mast murdus liitekohast ja prantsatas mitmest tükis vastu maad 15. veebruari õhtupoolikul. On tekkinud rida küsimusi toimunu põhjuste üle ning vennad on Saarte Häälele avaldanud arvamust, et see võis olla koguni tuulispask, tugev keeristuul, mis selle tembuga hakkama sai.