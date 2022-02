Jaguar Land Rover ja Nvidia hakkavad koos looma isejuhtivat autot

Alates 2025. aastast ehitatakse kõik uued Jaguari ja Land Roveri sõidukid Nvidia Drive™ tarkvaraplatvormile. See võimaldab pakkuda laia valikut ohutussüsteeme, autonoomse sõidu funktsioone, parkimisabisid ja teisi juhiabisüsteeme. Et Nvidia on tugev tehisintellekti ehk AI arendamisel, siis plaanitakse sõitjateruumis kasutada tehisintellekti autojuhi ja reisijate jälgimiseks ning sõidukiga toimuva paremaks visualiseerimiseks.