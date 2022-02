POP! ⟩ Jeff Koons värvis BMW ära ja BMW otsustas teha ebatavalise sammu

BMW valmistab täpselt 99 eksemplari seda popkunsti teoseks kujundatud M850i xDrive Gran Coupéd. Iga auto värvkattele kulub umbes 200 tundi tööd ja nädalas jõuavad BMW maalijad valmis ainult neli autot. Pole ka ime, kuna kokku on autol kasutatud 11 värvitooni sinisest hõbedaseni ja mustast kollaseni ning osa tööd tehakse suurendusklaasi all. Jeff Koons veetis päevi BMW tehases kujunduse detaile arutades ja toomisprotsessi paika seades. Interjöör on punastes ja sinistes toonides ning topsihoidjalt leiame kunstniku signatuuri.