Chrome´i ja Firefoxi brauserite «100. versiooni probleem» teeb osa vanemaid veebe varsti katki

100. versiooni probleemile juhtis tähelepanu veebibrauserit Firefox arendav Mozilla oma blogis. Nii nagu 2000. aasta probleem tekkis sellest, et mõnedes vanemates infosüsteemides kasutati aastaarvu salvestamiseks vaid kahte numbrit, mis peale 99 muutus 00-iks, siis brauseriversioonidega on sama lugu.

Hetkel on Chrome´i uusim versioon 98, Firefoxil 97. Tavalise tempoga uuendades peaks Chrome´i versioon 100 välja tulema märtsi lõpus (arvatavasti 29. märtsil), Firefoxil aga 3. mail. Seega muutub veebilehtedel, mis kasutaja brauseri versiooni järgi sisu näitavad, versiooninumber kahekohalisest kolmekohaliseks. Vanades süsteemides, kus salvestatakse vaid kaks numbrikohta, saab brauseri versiooniks siis 00 ja mida kodulehe tarkvara siis ette võtab, on kohati raske ennustada. Veeb võib katki minna või otsustab, et kasutaja brauser on sisu näitamiseks liiga vana ja kuvab veateate.