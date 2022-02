Saarte Hääle fotograaf külastas tuuleparki ja pildistas tuulikumaste. Neil olevad roostejäljed on märkmisväärsed. Pooleks murdunud ja maha prantsatades mitmeks tükiks lagunenud tuulikumast oli oma liitekohas kinnitatud üsna tõsiselt korrodeerunud poltidega.

Kas see on ka masti murdumise ametlikuks põhjuseks selgub ilmselt järgmisel nädalal kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on lõpetanud oma menetlustoimingud