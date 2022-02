Neli Eesti oma tehisintellekti said AI arendusmaratonilt rahastuse

Tehnopoli äriarendusjuhi Martin Goroško sõnul on Tehnopoli eesmärgiks toetada maailmamuutvat innovatsiooni ja AI on praegu selgelt innovatsiooni teerajajaks tootmises. Tehisintellekti toel õnnestub ettevõtetel vähendada vigade arvu, tõsta efektiivsust ja säästa raha. Ta tunnistas, et alguses olid nad pisut skeptilised, kas tööstusettevõtted üldse tehisintellekti enda protsessides oluliseks peavad ja kas see loob neile väärtust. Arendusmaraton tõestas aga, et tehisintellekti rakendamine on Eesti ettevõtetele vägagi oluline – sooviavaldusi laekus üle 20. «Tiimid tegid arendusmaratonil väga head tööd ning valisime välja neli rahastuse võitjat, kes saavad AI-põhiseid pilootprojekte ellu viia kogusummas 190 000 euro väärtuses,» sõnas Goroško.