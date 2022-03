Vanu tuulegeneraatoreid võib ees oodata põhjalik riiklik kontroll

Salme tuulepargis 15. veebruaril murdunud tuulegeneraatori mastiga toimunu on võetud Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve Ameti (TTJA) erilise vaatluse alla, sest eakaid ja lihtsalt vanemaid tuulikuid on Eestis üksjagu. Sõnajalgade tuulepargi ohvriteta õnnetus võib aga pärast selle põhjuste selgeks tegemist sisse juhatada ametivõimude ulatuslikumad kontrollreidid märkimisväärselt võimsamate tuugenite juurde. On ebaselge, kas hakatakse järelvalveks looma riiklikku tuugenite registrit või piisab ehitusregistri täiendamisest täpsustatud andmetega. Tuugenite ehitamisele nii maale, kui merele sooviks aga amet reageerida omaette osakonna loomisega ning ametnike juurdepalkamisega.