Nullindatel oma tähelennu teinud klaviatuuriga nutitelefon Blackberry on juba mitu korda peaaegu lõpetanud, kuid seni püsis lootus, et ehk tuleb legendaarne telefon tagasi. Eile teatas kaubamärgi viimane omanik, et lõpetab tegevuse ja seda telefoni me enam ei näe.