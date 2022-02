Microsofti plaanitav uus tehisintellekti võrk sai kurjakuulutava nime «Singularity». Singulaarsus on teatavasti see hetk, mil tehisintellekt saavutab arengutaseme, mille juures inimene ei suuda seda enam kontrollida ja masinad saavad nii-öelda targemateks, kui nende loojad ning arenevad kujutletamatul kiirusel edasi. Usutakse, et see kauge tuleviku ennustus veel niipea kätte ei jõua, kuid maailma võimsaimad tehisintellektid võivad selle hetke tereetiliselt veidi lähemale tuua küll.