Ettevõtte puhaskasum kasvas 11,8% võrra 13,4 miljardi euroni ja puhastulu kasvas 14% ehk 152 miljardi euroni. Stellantis müüs eelmisel aastal 388 000 sõidukit, see on 160% rohkem kui aasta varem. Kontserni populaarseim mudel Euroopas on Peugeot 208, samuti on nende käes elektrifitseeritud kaubikute müügi esikoht. USAs on populaarseim mudel Jeep Wrangler. Kokku tõi Stellantis eelmisel aastal turule enam kui kümme uut mudelit.