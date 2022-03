Tallinna rattaradadelt kooruv punane värv reetis tööpraagi põhjuse

Umbes miljon eurot maksma läinud Tallinna rattateede punaseks võõpamisega tegeles KMG OÜ. Et see võõp on lume sulamisega teedelt kooruma hakanud, tuleneb üsna lihtsast asjaolust. KMG väiteil on nad tellinud Tallinna tehnikaülikoolilt hinnangu selle kohta, mis võis saada värvi püsimisele saatuslikuks.