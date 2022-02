Roskosmos viib oma töötajad Prantsuse Guajana kosmodroomilt minema, Galileo satelliitide orbiidile saatmine jääb ära

Viimane Vene kanderaketiga Sojuz toimunud start oli 10. veebruaril . Euroopa kosmosekomisjoni juht Thierry Breton ütles avalduses , et see siiski ei katkesta Euroopa kosmoseprogramme ja asendus leitakse.

Ariane 6 on Euroopa kanderaketi Ariane 5 uue põlvkonna mudel ja selle esimene lend peaks toimuma 2022. aasta teises pooles. Vega C on samuti praegu arendamisel olev rakett ja peaks asendama senise Vega kanderaketi.