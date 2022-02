Teaduse lühiuudised

Virtuaalprillidega võib metsatöid teha eemalt

Nüüd saab ka palgikraana juht kodutööle minna, sest Tallinna Tehnikaülikooli tunnustatud arendustöö «Virtuaalreaalsuse rakendamine palgikraana juhtimiseks» aitab metsamasinat virtuaalreaalsuse prillidega kaugemalt juhtida. Arendustöö eesmärk on varustada metsaveohaagis kaugjuhtimisega, mis tähendab, et masina operaator kasutab juhtimiseks virtuaalreaalsuse prille. Operaatorile kuvatakse kraana ja haagise «käppade» kaameravaade ning kasutajaliidese abil saab juht ülevaate palgikraana olulisematest näitajatest (kiirus, koormus ning süsteemi, käigukasti ja mootori info). Lisaks on operaatoril virtuaalreaalsuse keskkonnas võimalik kõiki tähtsamaid parameetreid seadistada ja muuta. PM