Uus tipptelefon Honor Magic4 on endise ema nägu

Honor Magic4 sarnaneb oma tagakülje ümmarguse kaamerakõrgendikuga üsna palju selle firma kunagise emafirma Huawei uudismudelile Huawei Mate 40, samas võib muidugi ka öelda, et kui palju siis ikka on võimalik tänapäeva nutitelefonide juures disainiga originaalseks jääda. Siiski on Honor, mis müüdi mõni aasta tagasi Huawei poolt, et sõsarfirma saaks vabaneda USA sanktsioonidest, samasuguse ümmarguse kaamerakõrgendikuga ja on nagu Mate 40.