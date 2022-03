Elon Muski kosmoseinterneti vastuvõtjad jõudsid Ukrainasse

Elon Musk laiendas hiljuti oma kosmoseinterneti leviala pärast Ukraina asepeaministri Mykhailo Fedorovi abipalvet üle Ukraina, kuid kosmosest tuleva andmesideühenduse vastuvõtuks on vaja ka vastuvõtujaamu. Nüüd on needki jõudnud Ukrainasse, et tagada maapealsetest liinidest sõltumatu ühendus välismaailmaga.