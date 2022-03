Huawei pakub sülearvuti asenduseks e-paberit

Huawei MatePad Paper on 10,3-tolline (1872 x 1404 pikslit), seega võiks see üht A4 paberit või õhemat raamatut oma suuruse poolest asendada küll. Kaaned on seadmel samuti, et näeks välja, nagu raamat.

Ekraan on sama tehnoloogiaga, nagu näiteks Kindle või teised e-lugerid - e-paberiga ehk silmasõbralik ja mustvalge, kiirgusvaba (pimedas paraku lugeda ei näe) ning väga silmasõbraliku pildiga. Pilt ongi just niisama silmasõbralik, kui paber, sest e-paberi tehnoloogia ei kiirga midagi. Magnetiseeritud pikslid ehk pallikesed ekraani pinna sees näitavad pilti vastavalt kas valge või musta poolega, olenevalt sellest, kumb pool on väljapoole keeratud. Pilti muudavadki e-lugerid vaid siis, kui uus kujutis saabub, kui aga midagi ei muutu (näiteks loed muutumatut raamatu lehekülge), siis ei vaja ekraan isegi toidet.

Tavalisest e-lugerist eristab MatePad Paperit aga mitu asja, mis muudavad selle lähedasemaks pigem tahvelarvutile või miks mitte isegi sülearvutile. Kaasas on puutetundlik pliiats M-Pencil ja operatsioonisüsteemiks Huawei poolt muudetud Android, millega saab jooksutada ka kontoritööks vajalikke äppe. Mikrofon ja kõlarid leiduvad seadmel samuti ja 32 heledusastmega ekraanivalgustus. Aku peaks ooterežiimil kestma kuni kuu.

Google´i piirangud laienevad e-paberile

Nii nagu Huawei muudes Androidiga seadmetes, nii on selleski puudu kõik Google´i teenused ehk Androidi äpipoodi Google Play pole. Küll aga on olemas Huawei enda AppGallery, kus enamus populaarseid mobiiliäppe juba olemas. Kuid e-raamatute jaoks on samuti oma eraldi e-pood Huawei Books, kus pidi tootja sõnul leiduma kuni kaks miljonit ühikut lugemisvara. Paraku eestikeelseid teoseid paistab seal olevat vaid üks: kakskeelne lasteraamat "Head ööd, väike hundu".

Samas võib mõnda varem ja mujalt alla laetud PDF-i või epubi formaadis e-raamatut samuti lugeda.

Turvalisuse tagab sisselülitusnupu sisse ehitatud sõrmejäljelugeja, sisemist mälu on seadmel 64 GB, kuhu mahub näiteks riiulitäis raamatuid.

Huawei MatePad Paper on Androidiga ja võib seega ka teatud olukordades tahvelarvutit asendada. FOTO: Huawei

Suurim ostuhuvi jahutaja selle seadme juures on hind - Euroopas hakkab e-luger või e-tahvel maksma 499 eurot. See on isegi kuni viis korda rohkem, kui odavamad Kindle´i e-lugerid. Tahvelarvutina on see hinnatase juba mõistlikum, aga siis saad selle raha eest ju aeglase mustvalge ekraani.

Kas suudab ka sülearvutit asendada?

Kuna tegemist on põhimõtteliselt Androidiga tahvliga, siis saaks sellega teha kõiki asju, mida tahvelarvutiga ikka tehakse. Aeglase ekraani pärast on küll ilmselt väga kehv kiiresti muutuvaid pilte vaadata (näiteks mänge ja videoid), kuid keegi ei keela sellise e-paberi peale näiteks teksti kirjutada või joonistada.

Veebist uudiseid lugeda saab samuti, kuigi piltide kuvamine pole nii ilus, kui tavalistel värviekraaniga tahvlitel.

Arvuti kasutamise võimaluste kohta avaldas Huawei ühe video: