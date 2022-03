Cat esitles kummist põrutus- ja veekindlat 5G interneti pääsupunkti

Bullit Group, kes toodab ekskavaatoribrändi Cat nime all erinevaid vastupidavaid nutiseadmeid, esitles Barcelonas toimuval Mobile World Congressil tavalisest veidi erinevat mobiilse interneti pääsupunkti, mis on vee- ja löögikindel, nii nagu sama tootja nutitelefonid.

Cat Q10 pakub kiiret ühendust kasvõi vesistes välitingimustes mitmele seadmele korraga. Vastavalt IP68 standardi sertifikaadile on korpus tolmu- ja vihmakindel ning Mil-Spec 810H sertifikaat lubab seda kasutada ka kõige keerulisemates välioludes. Seade on läbinud põrutustesti 1,8 meetri kõrguselt.

Mobiilse interneti juurdepääsuseadmed on kiiresti kasvav tootegrupp, mida vajatakse olukorras, kus tavalist WiFi võrku pole võimalik kasutada või pole see usaldusväärne, kuid 4G LTE või 5G ülikiire interneti leviala on olemas. Mitmed taolised seadmed ei toimi praegu veel 5G võrgus ning veel vähesemad on veekindlad ning vastupidavad. Enamikel on lisaks ka väga väikesed akud ja on pigem mõeldud kasutamiseks püsivalt elektrivõrgus olles.