Honori uued kõrvaklapid mõõdavad kõrvast kehatemperatuuri

Kõrvaklappidel on nagu kõlaritelgi sees mitu kõlarielementi - üks suurem, 11-millimieetrise läbimõõduga, mis edastab basse ja keskmisi sagedusi ning lisaks tviiter ehk kõrgematele sagedustele pühendunud helikiirgur.

Esimest korda on kõrvasisestes klappides ka temperatuuriandur. Kui näiteks nutikellade kehatemperatuuri mõõtjad võivad kohati üsna ebatäpsed olla, siis kõrvasisesed klapid peaksid Honori kinnitusel mõõtma +/- 0,3 °C täpsusega. See pole küll tavalise kraadiklaasi täpsus, aga tõsisema haigeksjäämise registreerib siiski ära. Tavalised kehatermomeetrid on enamasti 0,1-kraadise täpsusega.