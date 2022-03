ITL soovitab loobuda mugavatest ligipääsudest ja valmistuda kontoriautomaatika mittetöötamiseks

ITL-i kodulehel antakse seoses suurenenud rünnakute arvule ning segaduse külvamisele Eesti küberruumis soovitusi, mida peaksid ettevõtted oma IT taristu kaitsmiseks ette võtma. Muidugi kuluvad need nõuanded ära ka oma isiklike seadmete kaitsmiseks.

ITL soovitab kõigil oma ärikriitilistel rakendustel sisse lülitada mitmefaktorilise autentimise, mis tähendab, et teenustesse ja seadmetesse sisselogimisel on vaja teada või omada midagi veel lisaks sellele, et sisestad kasutajanime ja parooli. Näiteks on Microsofti ja Google´i teenustel võimalik mitmefaktorilise sisselogimisega lasta saata oma e-postile või telefonile teade, milles sisalduv kood alles lubab õige parooliga sisse pääseda.