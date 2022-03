BBC taaskäivitas peale Venemaal blokeerimist teise maailmasõja aegsed lühilaine-raadiojaamad

«Öeldakse, et tõde on sõja esimene ohver. Konfliktis, kus levib desinformatsioon ja propaganda, on ilmselgelt vajadus faktiliste ja sõltumatute uudiste järele, mida saab usaldada. BBC poole pöörduvad miljonid venelased. Seega me jätkame Vene rahvale juurdepääsu tagamist tõele, kui vähegi võimalik,» ütles teise maailmasõja aegsete sageduste kasutuselevõtmist kommenteerides BBC peadirektor Tim Davie.