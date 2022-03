Süsinikust nanomaterjal on kevlarist kuulikindlam

Kui tavaliselt on kuulikindlad vestid valmistatud tugevast kevlarist ja metallplaatidest, siis Wisconsini-Madisoni ülikooli insenerid said valmis materjali, mis on neist tugevam, kuid koosneb süsinikust, mis tundub meile igapäevaelus päris pehme materjal. Ülitugev materjal saadi aatomipaksuste süsinikukihtide vaheldumisi katmisega kevlari kihtidega.