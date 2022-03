Samsung kinnitas, et häkkerite grupp on nende Galaxy telefonide lähtekoodi pihta pannud

Samsungi koodi näppamine on grupi Lapsus$ juba teine suur rünne tuntud tehnoloogiafirma vastu viimaste päevade jooksul.

Eelmisel nädalal teatas häkkerite grupp Lapsus$, et on näpanud Samsungi Galaxy-seeria telefonide lähtekoodi. Seesama grupp lekitas hiljuti suure koguse privaatseid andmeid graafikakaartide ja kiipide tootjalt Nvidia. Nüüd on Samsung leket kinnitanud.