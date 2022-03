Ülekäigurada märkab vales kohas teed ületavaid jalakäijaid

Bercmani tegevjuhi Mart Suurkase sõnul on nutika ülekäiguraja peamine eesmärk suurendada liiklusohutust reguleerimata ülekäigurajal ja ennetada liiklusõnnetusi. «Seega täidab see oma põhiülesannet - annab pimedal ajal autojuhile valgussignaaliga märku, kui sebrale läheneb jalakäija. Aga Bercmani eesmärk on liikuda targa linna lahenduste suunas, seetõttu loob nutikas ülekäigurada võimaluse teha andmete põhjal paremaid otsuseid liikluse korraldamiseks. Seade kogub anonüümseid andmeid, näiteks infot liiklejate sageduse, kiiruse, sõidukite tüübi ja kiiruse kohta. Kogutud andmete põhjal saab analüüsida teehoolde vajadust, liikumismustreid ning plaanida ennetustöid linnaku liikluses,» selgitas Suurkask. Tema sõnul suudab seade eristada sõiduautot, bussi, veokit, lisaks kogutakse keskkonnaandmeid - õhukvaliteeti, temperatuuri ja õhurõhku.