Facebook lubab nüüd Eestis ajutiselt vihakõnet Venemaa rünnaku vastu Ukrainas

Dreamstime / TNS via ZUMA Press Wire / Scanpix

Foto: Dreamstime / TNS via ZUMA Press Wire / Scanpix

Seoses Venemaa invasiooniga Ukrainasse on Facebooki algoritmid ja tehisintellekt asunud blokeerima ka kõiki neid, kes oma postitustes vihaselt kommenteerivad Venemaa ja Valgevene presidendi käitumist või soovivad diktaatoritele surma. Selleks, et need kasutajad ei saaks sotsiaalmeediast automaatset blokeeringut, lubab nüüd Facebook ajutiselt teatud riikides teatud vihakõnesid.