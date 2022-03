Teaduse lühiuudised

NASA hakkab uurima 50 aastat seisnud kuuproove

Apollo missioonidelt saabus Maale 2196 kivimiproovi. Nüüd on NASA uurimiseks käsile võtnud neist ühe viimase, 50 aastat tagasi võetud proovi, mille korjasid astronaudid Eugene Cernan ja Harrison Schmitt 1972. aasta detsembris. Eesmärk on eraldada kivimist gaasid, mida esineb ilmselt vaid väga väikestes kogustes. Neid tahavad teadlased analüüsida spektromeetriatehnikate abil. 23. veebruaril alustasid teadlased nädalatepikkust protsessi proovis sisalduva gaasi kokku kogumiseks. Kevadel on kavas kivim ettevaatlikult tükkideks teha, et seda saaks uurima hakata. Koht, kust proov võeti, on eriti huvitav, sest seal oli maalihe. AFP/PM