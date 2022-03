Hiinas asuv iPhone´ide tehas suleti Shenzhenis lahvatanud COVID-19 puhangu tõttu

Hiinas, kus on nulltolerants koroonaviiruse COVID-19 leviku suhtes, on lahvatanud uus nakatumiste laine ja seoses sellega suletakse maailma üks suurimaid tehnoloogiakeskusi Shenzhen karantiini. Otsus puudutab suuri Hiina tootjaid. Näiteks on Shenzhenis Foxconni tehas, mis paneb kokku Apple´i nutitelefone iPhone ning Huawei peakorter.