USA tehisintellektifirma aitab sõjas ukrainlasi vaenlase näotuvastusega

Clearview AI omab üht maailma suurimatest andmebaasidest, mille abil tehisintellekti näotuvastamiseks õpetatakse ja seda teenust on kasutanud ka riigivõimud näiteks piiripunktides tagaotsitavate leidmiseks või kuritegude lahendamiseks.

Firma esindaja sõnul kasutavad nad identifitseerimiseks kümmet miljardit fotot, millest ligi kaks miljardit on pärit Vene sotsiaalmeediakeskkonnast VKontakte.

Tehisintellekti ettevõte väidab, et nad suudavad ainult videokaadri või veebikvaliteediga pildi põhjal tuvastada näo ja seostada selle kindla isikuga vaid avalikult kättesaadava info alusel ja seda kõike vaid mõne sekundi jooksul. New York Timesi artiklis räägiti, kuidas tehnoloogia aitas näiteks politseil videost tuvastada laste väärkohtlejaid. See näeb välja üsna samamoodi, nagu paljudes spioonifilmides: sisestatakse tagaotsitava foto ja hetk hiljem ilmuvad temale vastavad teised avaldatud fotod koos isikuandmetega.