Sein tuli ette - Hiina teadlased said valmis aatomipaksuse transistori

Alates 1971. aastast, kui tuli välja esimene MOSFET tehnoloogiaga kümnemikromeetrise tehnoloogiaga ränikiip, on jõutud 2021. aastaks juba nelja nanomeetri tehnoloogiani, millega tõi oma esimesed kiibid välja Mediatek möödunud aasta lõpus. Sealt edasi on mikroskeemide veelgi mikroskoopilisemaks muutmine läinud väga keeruliseks, kuid juba on välja kuulutatud ka võimalikud 3 nm ja 2 nm tehnoloogiad.