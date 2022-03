ID-tarkvara värske versioon sai uuendusliku liidese

RIA asus Web eID lahendust arendama rohkem kui aasta tagasi, et muuta veebis autentimine ja allkirjastamine senisest töökindlamaks. Senine lahendus on tehniliselt keeruka ülesehitusega, mistõttu ei pruukinud autentimine või allkirjastamine toimida, kui kasutaja uuendas oma arvutis teatud tarkvarasid.

Kasutajate jaoks ei muutu peale visuaali mitte midagi, autentimine ja allkirjastamine jätkub samamoodi. «Praegu on saanud uue kujunduse veebis ID-kaardiga allkirjastamise eel avanev PIN-koodide sisestamise aken. Kapoti all tegime küll rohkem muudatusi, kuid täies mahus uut kujundust ja töökindlamat funktsionaalsust saab näha siis, kui ka e-teenused on uuele Web eID lahendusele üle läinud,» ütles Reimo. See aga sõltub sellest, kui kiiresti e-teenuse pakkujad omapoolsed arendused teevad.