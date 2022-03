Teaduse lühiuudised

USA tehisintellektifirma Clearview AI aitab Ukraina sõjaväel tuvastada vaenlase võitlejaid sotsiaalmeediast ning uurida välja vangide isikuid. Clearview AI käsutuses on üks maailma suurematest andmebaasidest, mille abil tehisintellekti näotuvastamist õpetatakse, ja seda teenust on kasutanud ka riigivõimud näiteks piiripunktides tagaotsitavate leidmiseks või kuritegude lahendamiseks. Firma esindaja sõnul kasutavad nad identifitseerimiseks kümmet miljardit fotot, millest ligi kaks miljardit on pärit Vene sotsiaalmeediakeskkonnast VKontakte. Samas pole mitmed sotsiaalmeediaplatvormid rahul, et Clearview AI nende platvorme skannib ja sealt pilte kogub. Twitter, Youtube, Facebook ja LinkedIn on selle juba ära keelanud. PM