Röntgenikiirte koondamiseks ehitati nutikas lääts

Kui kujutise tekitamiseks kasutada tavalist, mitte akromaatilist läätse, tekib iga lainepikkusega valguse jaoks omaette fookus. Selle vältimiseks tekitatakse mitmiklääts, milles on koondav ja hajutav osa.

Šveitsis Paul Scherreri insti­tuudis on valmis ehitatud unikaalne läätsede ­süsteem, millega ­õnnestub koondada röntgenikiirgust. Röntgenikiirgusi on mitut värvi, sest selle moodustavad väga erineva energiaga osakesed. Nende eri lainepikkusega (värvusega) valguse koondamisel oli pikka aega probleemiks asjaolu, et eri lainepikku­sed lihtsalt murdusid erinevalt ning selle tulemuseks oli eri lainepikkusega valguskimpude eri kohtadesse fookustatud täpid.