Eesti ettevõte aitab Taani kruiisisadamat kaldaelektriga varustada

Ettevõtte väitel sobib kõnealune kruiisislaevade kaablihaldussüsteem oma kompaktsuse ja merekeskkonda sobiva disaini tõttu eriti hästi kruiisilaevade ühendamiseks vähese liikumisruumiga sadamates. Nad märgivad, et lahenduse üks olulisemaid omadusi on võimalus ühendada ja lahti ühendada kõik laeva kaablid ka üksteisest sõltumatult. Samuti CMS Cruiser on täielikult kooskõlas rahvusvaheliste IEC 80005 standardi nõudmistega.