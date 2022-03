Pildil on Venemaa Iskander-tüüpi raketikandjad õppustel.

Oranži sabaga noolekujulised väikeraketid saadetakse välja Iskander-M tüüpi ballistiliste rakettidega, mida Venemaa on Ukraina taristu ja lennuväljade pihta tulistanud juba sadu. Ukraina õhutõrje on neid küll päris palju maha võtnud, kuid ligi 25 tuhat ruutmeetrit purustusi tekitavad lõhkepead on siiski ka linnadesse kohale jõudnud.