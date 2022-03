ARVUSTUS ⟩ Samsungi kolm uut S22 seeria telefoni: kas midagi tehti teistmoodi kui eelmisel aastal?

Nüüd, kui Samsungi kolm uut Galaxy S22 seeria telefoni on olnud kasutusel rohkem kui paar nädalat, saab võrrelda kolme uudismudelit ja järeldusi teha. On üldse midagi võimalik niigi täiuslikkuseni lihvitud tippmudelite puhul paremaks teha, kui turunduslikud teadaanded kõrvale jätta? Eks see on raskevõitu, aga endiselt võimalik.