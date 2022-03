Tilde töötas välja ukraina-eesti keele masintõlke

Uut lahendust ukrainakeelsete tekstide, dokumentide ja veebilehtede tõlkimiseks saab kasutada veebilehel translate.tilde.com ja mobiilirakenduses Tilde Translator.

Uued süsteemid võimaldavad tõlkida ukraina keelest eesti, leedu, läti, poola ja inglise keelde ning vastupidi. Need aitavad Ukraina põgenikel saada kohalikku teavet, koostada dokumente ja suhelda eri keeltes. Kiirmasintõlge ukraina keelest võimaldab kasutada kohe Ukraina teabeallikaid, et saada sõjas toimuvast põhjalik ülevaade, teatas Tilde.

«Kui algas Venemaa sissetung, hakkas Tilde otsima võimalusi, kuidas aidata Ukrainat oma tehisintellekti alase pädevusega. On ülioluline, et Ukraina põgenikel oleks kiire juurdepääs viimastele uudistele, kohalike ametiasutuste veebilehtedele, abiorganisatsioonidele ja vajalikele dokumentidele. Ukraina keele masintõlkelahenduse arendamine oli meie meeskonnale esmatähtis ülesanne ja nad said töö, mis muidu võtab aega mitu kuud, valmis vaid 11 päevaga,» ütles Tilde Eesti OÜ tegevjuht Pekka Myllylä.

Et aidata valitsusasutusi ja mittetulundusühinguid põgenikele abi pakkumises, annab Tilde nende käsutusse spetsiaalse veebilehe pistikprogrammi, mis lisab kohe ukrainakeelse versiooni avalikele veebilehtedele, kuhu see on integreeritud. Kui lisada veebilehele vaid paar rida koodi, tekib võimalus valida ukraina keel ja kogu sisu tõlgitakse automaatselt ukraina keelde.