Satelliit ESTCube-2 ühendatakse küberturbesüsteemiga

Paljude maapealsete süsteemide toimimise komponendid asuvad kosmoses, teatas TÜ pressiesindaja reedel. Üks näide küberohust on GPS-satelliitide manipuleerimine, mis võimaldab nendelt tulevaid signaale blokeerida või panna neid edastama valesid signaale. Sellest sõltub lennu- ja laevaliiklus ning paljud muud inimeste igapäevaelu mõjutavad tehnilised süsteemid. Rikked või satelliitjuhtimissüsteemide pahatahtlik manipuleerimine võib tuua kaasa tohutut majanduslikku kahju või ohtu inimeludele.

TÜ observatooriumi ja CybExeri koostöös on plaanis luua ESTCube-2 baasil satelliidi juhtimissüsteemist digitaalne kaksik. Kaksikul on samad funktsioonid, mida kasutatakse satelliidi juhtimisel, aga nende rakendamine ei mõjuta ESTCube-2 tööd. Kaksiku peal on võimalik katsetada ja arendada süsteemi vastupanu küberrünnetele ning täiustada saadud kogemuste põhjal originaaljuhtimissüsteemi. Samuti saab seda kasutada satelliitide operaatorite treenimisel.

Poolteist aastat kestev koostööprojekt on maailmas ainulaadne ja ESTCube-2-le lisanduv kloonitav küberturberakendus muudab selle veel huvitavamaks. Pikemas vaates võimaldab poolte ühine teadus- ja arendustöö luua uusi küberturbetööriistu ja -tooteid, mida saab kasutada satelliitjuhtimissüsteemides kogu maailmas. Koostöö loob mitmesuguseid uusi ja põnevaid jätkuprojektide võimalusi ka Eesti kosmoseklastrile.

Projektiga tähistatakse TÜ ja CybExer Technologies OÜ pikemaajalise koostöö algust küberturbevaldkonnas. Selle kinnituseks allkirjastati ka ühiste kavatsuste protokoll.

«Tartu ülikool on eest vedanud Eesti kosmosetehnoloogia arengut ja küberturvalisuse teemasid. See koostöö on hea näide, kuidas saame need kaks valdkonda omavahel siduda ja luua midagi, mida keegi teine maailmas sellisel tasemel veel teinud ei ole,» ütles rektor Toomas Asser. «ESTCube-2-st saab kõige turvalisemalt juhitud tudengisatelliit maailmas.»

Projekti abil saab CybExer Technologies OÜ avardada enda loodud küberharjutusväljaku kasutamise viise. Harjutusväljak on IT-süsteemide simuleerimist võimaldav lahendus, mille abil saab katsetada eri süsteemide vastupidavust küberrünnakutele ja kaitset nende vastu. Väljakut kasutatakse ka populaarsel noorte kübervõistlusel Cyber Battle of Estonia, mille korraldamisel teevad CybExer ja Tartu ülikool juba aastaid koostööd.

CybExer Technologies OÜ juhatuse liige Andrus Kivisaar ütles, et küberharjutusväljaku uute funktsioonide järele on maailmas suur nõudlus. «Meil on hea meel teha koostööd Tartu ülikooliga valdkonnas, mis on tuleviku seisukohalt ülioluline ja areneb tõusujoones. Töötamine koos ESTCube’i entusiastliku meeskonnaga legendaarses Tõravere observatooriumis lisab projektile veel erilist aurat,» ütles Kivisaar.