Venemaal võib saada ruum internetis kahe kuu pärast otsa

Ajaleht Kommersant kirjutab, et riiklike nõuete pärast kohapeal salvestada on andmemahtu oluliselt juurde vaja nii mobiilioperaatoritel kui serveriteenuste pakkujatel. Samal ajal on võimalus salvestusmahtu kasutada vähenenud, sest kõik suuremad teenusepakkkujad nagu Google, Amazon, Microsoft ja teised on Venemaalt lahkunud või lahkumas.

Kaalutud on ka lahkunud ettevõtetest maha jäänud serverite ja salvestusseadmete ülevõtmist. Samuti on mõeldud ebaoluliste teenuste, nagu pilvepõhiste mängukeskkondade, muusika voogesituse ja videote jagamise platvormide koomaletõmbamisele, et mälu juurde saada.

Näiteks Venemaa mobiilioperaatori MegaFon kohaliku salvestuse maht kasvas peale Ukraina sõja algust ja sanktsioone viis korda, MTS-il kümme korda ning kohalik populaarne sotsiaalvõrgustik Vkontakte pidi nädalaga juurde leidma 20% rohkem salvestusruumi.

Samuti on tohutult andmemahtu juurde vaja Venemaa ametliku nn nutika linna projekti käivitamisel, kirjutab Kommersant. See kujutab endast suurt videovalve ja näotuvastuse süsteemi, mis pidi suurendama linnade turvalisust.