Teaduse lühiuudised

Türgi lahingudroonid vallutavad taevast

Türgi lahingudroonide Bayraktar tootja Baykar valmistab ette uute kiirete mehitamata sõjalennukite tootmist, mis stardivad lühikeselt stardirajalt ning jäävad radaritele nähtamatuks. Ukraina sõjas kuulsaks saanud drooni Bayraktar BT2 konstrueerinud insener Selcuk Bayraktar, kes droonifirmat ka juhib, postitas Twitterisse pilte, millelt on näha, kuidas uus mehitamata lahingulennuk Bayraktar Kizilelma välja näeb. Esimeste prototüüpide tootmine on juba alanud. Kuna mehitamata ründelennuk ei vaja õhkutõusmiseks ja maandumiseks pikka lennurada, vaid suudab startida ka väga lühikeselt tasapinnalt, suudab see õhku tõusta ka näiteks laevadelt. PM