DJI uus droon lendab tihedas vihmas ja püsib õhus ka ühe puuduva propelleriga

Uus DJI Matrice 30 on DJI Enterprise'i värskeim nii-öelda lipulaev ehk profidroon, mis mahub seljakotti ja pakub kõiki viimase aja suurimaid uuendusi selles valdkonnas. Lennumasinal on kuues erinevas suunas asukohta määravad sensordi ning raadioseade, mis tuvastab läheduses asuvad mehitatud õhusõidukid. Uus pult, mis kaasas, on suure 7-tollise ekraaniga.