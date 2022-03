DJI uus lipulaev trotsib vihma ja propellerikaotust

Droonitootja DJI tutvustas mudelit Matrice 30, mis on eelkäijatest töökindlam ja sobivam iseseisvaks tööks rasketes oludes. Matrice 30 on kandiline nagu kast ja sellel on varasemast suurem aku. DJI Enterprise’i uus lipulaev mahub seljakotti ja sellel on kuues suunas asukohta määravad sensorid ning raadioseade, mis tuvastab läheduses asuvad mehitatud õhusõidukid. Mudel peab vastu ka üsna tugevas vihmasajus ja lumetormis, korpus vastab standardile IP55 ehk on ka tolmukindel. PM