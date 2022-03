Teismeliste grupp häkib edukalt suurimaid tehnoloogiafirmasid ja on juba välja pressinud kümneid miljoneid

Bloombergi andmetel juhib Lapsus$ nimelist gruppi 16-aastane häkker Oxfordist ja teine oluline samaealine grupi liige asub Brasiilias. BBC andmetel on mitmeid teismelisi juba kinni võetud, aga kas ka grupi eestvedajaid, seda politsei ei ütle. Väidetavalt on Lapsus$ kokku ajanud juba ligi 13 miljoni eurose varanduse.

Üks suurimaid saavutusi Lapsus$ häkkerirühmituselt on Microsofti sissemurdmine ja sealt oluliste andmete lekitamine, mida Microsoft ise on ka kinnitanud. Ohvrite hulgas on veel tuntud tegijatest Samsung, Vodafone, Nvidia ning viimati Okta. Grupi Telegrami kanalil teatati peale viimast suuremat Okta leket, et nüüd ollakse kuni 30. märtsini «puhkusel» ja seni neilt suuri uudiseid oodata pole.