Lätis alustati soomukite Patria 6x6 koostamist

«Hetkel kätkeb Patria soomukite tarneahela loomiseks allkirjastatud raamleping kuut Läti ettevõtet. Patria peab jätkuvalt läbirääkimisi ka teiste Läti ettevõtetega, et kaasata neid erinevatesse soomuki tootmise etappidesse,» ütles Patria Soome üksuse asepresident Jussi Järvinen.

2019. aastal kolme riigi koostöös maavägede mobiilsuse parandamiseks käivitatud programm jõudis 2020. aasta sügisel uurimis- ja tootearendusfaasi ning tänavu augustis esitas Läti programmi raames Patriale tellimuse enam kui 200 soomuki tootmiseks koos vajalike tugisüsteemide ja koolitusega.

«Selle koostöökokkuleppe raames andis Patria lubaduse, et kaasab tootmisprotsessi ka Läti ettevõtteid, et tõsta tarnekindlust ning luua tingimusi kohaliku kaitsetööstuse arenguks. Selle lubaduse täitmiseks toob Patria Läti kaitsejõududele tellitud soomukite tootmise järkjärgult Lätti. Montaažiliin saab plaani kohaselt valmis 2023. aasta jooksul, aga saame tootmisprotsessi viimaseid etappe hakata Lätis ellu viima juba täna,» lisas Järvinen.

Foto: Patria

Patria Läti üksuse tegevjuhi Ugis Romanovsi sõnul ei tähenda see, et Läti tööstused tegelevad soomuki valmimisprotsessi viimase ja vähemväärtuslikuma etapiga.

«Läti ettevõtted vastutavad soomusmasina väga oluliste osade nagu kere, uksed, luugid jmt valmistamise eest ning lähiaastatel see etappide ring kindlasti laieneb. Lisaks sellele, et need ettevõtted saavad täna ja järgmise 10 aasta jooksul tellimusi 6x6 programmi raames, on nende kaasalöömine projektis ja selleks tehtud investeeringud toonud kaasa juba suure huvi ka teistelt kaitsetööstusettevõtetelt ja muudelt firmadelt, kellel on vajadus sellise spetsiifilise võimekuse järele. Samuti on programmis kaasalöömine tekitanud ettevõtetesse uusi töökohti,» ütles Romanovs.

Läti kaitseministeeriumi hinnangul jõuab soomukite ostmisesse investeeritud 200 miljonist eurost Läti majandusse tagasi kümne aasta jooksul ligikaudu 63 miljonit eurot. Kuna programmiga liitumisest on tänaseks teatanud ka Rootsi ning huvi on tundnud mitmed teised riigid, võib see number kujuneda tegelikkuses palju suuremaks.

Romanovsi kinnitusel on Läti liikunud jõuliste sammudega edasi ühisprogrammi elluviimisega, sest osapooled on veendunud, et selle raames on Lätil õnnestunud saada parimad võimalikud soomukid parima hinnaga ning tagada ühtlasi ka võimalikult kiire masinate tarne.

Foto: Patria

«Arvestades, millise nõudluse toob kaasa Saksamaa kaitsehangete käivitumine ning kõikjal maailmas hoogustunud kaitseinvesteeringud, siis on enam kui kindel, et nii head kokkuleppet uutes turuoludes enam saavutada ei ole võimalik. Lisaks oli Läti kaitseministeeriumi jaoks oluline aspekt ka see, et Patria ja kohaliku kaitsetööstuste osalusel oleks tagatud tarnekindlus ning tulevikus ka masinate hooldus ja remont,» selgitas Romanovs.

Esimesed, Soome Patria tootmises valminud soomukid anti Läti kaitsejõududele üle oktoobri lõpus ning ülejäänud soomukid tarnitakse Lätile aastatel 2021-2029.