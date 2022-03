Apple võib hakata müüma iPhone´i teenusena

Oma teenuste koondamist on Apple juba alustanud, mainib Tapsmart. Näiteks saab kuutasu eest tellida iCloudi (andmete ja fotode võrgus salvestamine ja sünkroonimine) ja Apple Newsi, mitu teenust aga on koondatud juba poolteist aastat tagasi alustanud Apple One´i alla, nagu näiteks Apple TV+, mänguteenus Apple Arcade, Apple Music jt.