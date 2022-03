Tehnika lühiuudised

Elektriväli aitab siiratud neerude rakke töös hoida

Elekter võib olla võtmetegur neerusiirdamiste edukuse ­suurendamisel. Lõuna-Florida ülikooli teadlased leidsid, et elektroodide panemine neeru pinnale ja võnkevälja rakendamine võib rakkude molekulaarpumbad taaskäivitada. Idee katse­tamiseks siirati kümnele hiirele elundid, mida oli enne ­implanteerimist külmas soolalahuses säilitatud. Seitsmele hiirele siirati elekterravi ­saanud neerud ja nendel hiirtel oli neerufunktsioon üle 50 protsendi parem kui neil, kes said ravimata neerud. Teadlased katsetasid elekterravi ka viiel paaril inimneerudel. Tulemus oli, et elektriväljas hoitud neerude rakkudel oli tunduvalt vähem kahjustusi. New Scientist