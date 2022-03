Samsung toob välja uue QD-OLED tehnoloogiaga telerid - mida see tähendab?

Nutitelerite ekraanitehnoloogiates armastavad tootjad kasutada krüptilisi lühendeid, mis on iga tootja jaoks erilised ja teleri ostja peab lihtsalt leppima väitega, et see on nüüd «veel parem, kui kunagi varem». Sama lugu on Samsungi väljakuulutatud QD-OLED paneelidega, mida Samsung lühidalt ka lihtsalt OLEDiks kutsub. Mis siis seekord on teistmoodi ja paremini?