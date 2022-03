RMK katsetab metsaseiret droonidega

«Oleme enam kui veendunud, et droonid on tulevik ka sellises konservatiivses valdkonnas nagu metsandus. Praegu kasutatakse RMK-s droone peaasjalikult erinevatel eesmärkidel tehtavate vaatluste jaoks, näiteks kahjustuste seire ja kaardistamine. Kuna aga tehnoloogia areng toimub pöörasel kiirusel, siis tulevikus on võimalik droone kasutada ka täppis-metsamõõtmiseks. Koostöös Hepta Airborne'iga läbiviidud projekt kinnitas seda,» ütles RMK kaugseire osakonna juhataja Tauri Arumäe.